Assalto al furgone portavalori a Roma: 350mila euro il bottino, i banditi ricercati da un elicottero

1 Luglio 2022 - 14.44

Un furgone portavalori è stato preso d’assalto a Roma, in zona Casilina. Un gruppo di banditi ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo, provocando una sparatoria, nella quale una delle guardie giurate è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare. Sul posto la polizia. I rapinatori sono attivamente ricercati dalla polizia anche con un elicottero.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno assaltato il portavalori proprio mentre le guardie giurate stavano scaricando i plichi con i soldi all’ufficio postale che si trova sulla via. Hanno sparato diversi colpi di pistola, ferito lievemente una guardia giurata di 49 anni e poi sono riusciti a prendere alcuni plichi con i soldi. I vigilantes a quel punto sono fuggiti a bordo del furgone verso un garage, riuscendo a mettersi in salvo e i banditi si sono dati alla fuga. Sull’assalto indaga la squadra mobile capitolina.