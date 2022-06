Incendi a Roma, i vigili del fuoco hanno salvato dalle fiamme 20 cuccioli in un capannone

globalist

29 Giugno 2022 - 15.39

Roma è stata teatro di numerosi incendi in questi giorni, con i vigili del fuoco costretti a intervenire in oltre 70 location differenti. Molti di questi incendi, tralaltro, sono dolosi.

In uno dei loro interventi, la polizia ha mostrato il lato più umano della divisa portando in salvo un gatto e otto cani che erano rimasti prigionieri delle fiamme in alcune abitazioni in via Donegani.

La notizia è stata riportata dalla Lega per la difesa degli animali, che su Facebook ha plaudito al gesto degli agenti, che “hanno recuperato e portato nelle auto di servizio gli animali domestici dando loro da bere, in attesa di riconsegnarli ai rispettivi proprietari”. In un altro intervento, in località Ponte di Nona, i vigili del fuoco, al lavoro con tre squadre e un elicottero, sono riusciti a preservare dalle fiamme cinque capannoni. Uno di questi era adibito a canile, e i pompieri sono riusciti a salvare 20 cuccioli.