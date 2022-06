Cadavere senza testa, la sorella della vittima: "Morte annunciata, nessuno ci ha ascoltati"

globalist

27 Giugno 2022 - 15.12

Il caso del cadavere senza testa di Franco Severi, ritrovato lo scorso 22 giugno a Ca’Seggio, sull’Appennino Forlivese, potrebbe essere a una svolta. A parlare è la sorella della vittima, Anna Severi, direttamente dal suo profilo Facebook. “Cronaca di una morte annunciata, nessuno ci ha ascoltato».

Sul delitto proseguono le indagini di Procura e carabinieri, ma quasi nulla filtra dal riserbo degli investigatori. È probabile, però, che le frasi della sorella abbiano attirato le attenzioni di chi indaga e che la donna sia stata chiamata a motivarle.

Ci sono poi alcuni elementi dai quali si può dedurre che gli inquirenti stiano seguendo piste precise o quantomeno che ne vengano escluse alcune. Sembra ormai assodato, per esempio, che l’uccisione di Severi non sia avvenuta né in casa, né nei paraggi della stessa, ma sia avvenuta molto lontano dal luogo del ritrovamento, con il corpo poi trasportato con un furgone o un’auto. Anche perché, in questi giorni, non si sono visti nella zona i cani molecolari per rintracciare la testa mancante e neppure altri sistemi di ricerca.

Al centro dell’attenzione degli investigatori ci sono i fratelli della vittima, l’amico che ha trovato il corpo e altri conoscenti. Si indaga anche sulle cause della morte: gli esami tossicologici diranno se Franco Severi sia stato avvelenato, poi si proverà a capire se sia stato colpito in altro modo, forse proprio alla testa, che potrebbe non essere stata fatta trovare proprio con lo scopo di non lasciare tracce. Un’altra spiegazione della decapitazione potrebbe essere quella di un messaggio intimidatorio: anche per questo si stanno approfondendo tutti i legami e le frequentazioni di Severi.