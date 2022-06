Bimbo di due anni muore travolto dall'auto del padre, la tragedia a Messina

globalist

13 Giugno 2022 - 11.56

Preroll

Un bambino di due anni è morto travolto dall’auto del padre davanti al garage di casa nella zona di Bordonaro, Messina. Ieri sera intorno alle 22,30 la famiglia era arrivata a casa, il padre era sceso dall’auto per aprire il garage quando si è verificata la tragedia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ancora da chiarire cosa ha provocato il movimento dell’auto. Forse l’altro fratellino, rimasto nella vettura, ha azionato involontariamente il cambio. Per il bambino non c’è stato scampo: l’intervento di un’ambulanza e la corsa disperata verso l’ospedale non hanno potuto far nulla. Sotto choc i genitori del piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre la procura ha disposto il sequestro dell’area dell’incidente.