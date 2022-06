Papa Francesco vicino alle dimissioni? Per il Washington Post è...

globalist

Papa Francesco è vicino alle dimissioni. E’ questa l’ipotesi formulata dal Washington Post, in un lungo articolo. Nella Chiesa e negli ambienti a questa più vicini – scrivono da Città del Vaticano Chico Harlan e Stefano Pitrelli – l’interrogativo di possibili dimissioni del Santo Padre a causa dei suoi crescenti problemi di salute circola con insistenza.

“E se la dipendenza del Papa dalla sedia a rotelle è un fattore fondamentale di queste speculazioni, sono state amplificate dalla sua decisione di convocare un concistoro per il 27 agosto e insediare 21 nuovi cardinali, di cui 16 sotto gli 80 anni, che avrebbero diritto al voto in un conclave. Quell’enorme afflusso significa che Francesco avrà selezionato più del 60% delle figure che sceglieranno il suo sostituto, aumentando le probabilità di un successore che la pensa allo stesso modo, anche se è difficile garantirlo. Per alcuni osservatori vaticani, è un segno che Francesco sente l’urgenza di preparare la chiesa per la sua partenza”, afferma il giornale.