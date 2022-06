Cesena, ragazzo di 13 anni schiacciato dal muletto nell'azienda agricola della famiglia

globalist

7 Giugno 2022 - 12.18

Un ragazzo di 13 anni è morto, schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola di famiglia. La tragedia è accaduta a Sant’Andrea in Bagnolo, nei pressi di Cesena. Secondo una prima ricostruzione riferita dalla stampa locale il bambino è salito sul muletto da solo e dopo aver fatto alcuni metri, nell’azienda agricola di famiglia, il mezzo si è ribaltato finendo in un fosso, schiacciandolo. Sul posto sono giunti Polizia, Vigili del Fuoco e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del bambino.

Il ragazzo di origini rumene, secondo le ricostruzioni stava trascorrendo in casa il primo giorno di vacanza finita la scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, è salito sul mezzo da solo, pur sapendo che non doveva toccarlo: percorsi alcuni metri su una stradina ghiaiosa, nei pressi di un fosso, il muletto si è ribaltato finendogli addosso, schiacciandolo. I familiari hanno dato subito l’allarme, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.