Le parole del Papa a un bambino ucraino: "Voglio andare a Kiev ma aspetto il momento giusto"

globalist

4 Giugno 2022 - 14.48

Preroll

“Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno”. Così Papa Francesco rispondendo a un bambino rifugiato ucraino, che gli domandava, durante un incontro nel Cortile di San Damaso, quando sarebbe andato a Kiev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Pontefice ha sottolineato che al momento la situazione non è sicura. La settimana prossima, ha poi annunciato, incontrerà rappresentanti del governo ucraino e parlerà anche di un possibile viaggio.

Middle placement Mobile

In mattinata il Pontefice ha incontrato i dirigenti della Confederazione Federsanità. Il Papa ha chiesto di sostenere il sistema sanitario affinché tutti abbiano accesso alle cure gratuitamente. “Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito. Tagliare le risorse per la sanità è un oltraggio all’umanità”, ha detto Bergoglio.

Dynamic 1

Per Papa Francesco occorre perseguire “il bene comune, come rimedio al perseguire interessi di parte. Anche in campo sanitario – ha detto nell’udienza a Federsanità – è frequente la tentazione di far prevalere vantaggi economici o politici di qualche gruppo a discapito della maggior parte della popolazione. E questo vale anche sul piano dei rapporti internazionali”.