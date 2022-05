Esplode batteria del telefono in uno zaino: sette studenti e una professoressa ricoverati in ospedale

globalist

30 Maggio 2022 - 11.36

Una power bank, un dispositivo portatile per ricaricare il telefonino, è esploso all’interno di uno zaino in una scuola di Milano. Otto persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, tra cui 7 studenti e un insegnante. Tre minori sono stati trasportati in ospedale: una 17enne per un malore all’ospedale San Raffaele, mentre due 15enni, un ragazzo e una ragazza sono stati portati per lievi sintomi da inalazione di fumo” all’ospedale De Marchi. Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze, e la polizia.

