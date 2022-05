Incendio Stromboli, fiamme domate nella notte: la procura apre un'inchiesta

globalist

26 Maggio 2022 - 09.27

Preroll

Un canadair dall’alba è all’opera per bonificare l’isola di Stromboli. Che dopo quasi 24 ore di incendio, è diventata ancora più nera. Da San Vincenzo a Piscita’,. da Ficogrande a Scari è stata soprattutto una notte di paura. Con i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno invitato gli isolani e i villeggianti ad abbandonare le loro case. Diverse ville e il ristorante «L’Osservatorio» sono stati evacuati. All’ora di cena vi erano una trentina di turisti che si sono dovuti mettere in salvo. Rosa Oliva, presidente della Proloco, racconta che i suoi 3 nipoti nella notte sono dovuti fuggire da casa perché stava per essere assalita dal fuoco. Non si è invece potuta salvare la postazione del Coa (Centro operativo avanzato) letteralmente bruciata. Il sindaco marco Giorgianni oggi terrà una riunione per iniziare a verificare le azioni da intraprendere dopo il disastro ecologico che alle Eolie non ha precedenti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Incendio sull’Isola di Stromboli, da ieri mattina parte di vegetazione soprastante la zona di San Vincenzo è preda del fuoco. Il rogo si è propagato velocemente a causa del forte vento di scirocco che oggi soffia sull’isola. In fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Middle placement Mobile

Al lavoro i vigili del fuoco e la forestale con due canadair che hanno operato numerosi lanci di acqua, un elicottero e squadre da terra che da ore lavorano per arginare il fronte del fuoco. Il rogo si è verificato in una zona lontana dal centro abitato. L’origine delle fiamme è ancora tutta da chiarire. Proprio in questi giorni è presente sull’isola una troupe Rai che sta girando una fiction sulla Protezione civile interpretata da Ambra Angiolini.

Dynamic 1

Secondo alcuni abitanti dell’isola che hanno fatto dei post sui social diffusisi rapidamente, le fiamme sarebbe partite durante le riprese, forse proprio dopo la simulazione di una situazione di rischio incendi. «Siamo in contatto continuo con carabinieri, vigili del fuoco e Forestale che abbiamo attivato fin dal primo momento, ci sono stati e continuano interventi con mezzi aerei», dice Marco Giorgianni sindaco di Lipari.

“La nostra prima preoccupazione – prosegue – è stata di mettere in sicurezza persone e cose dopo di che i carabinieri faranno le loro verifiche e le comunicheranno alle autorità competenti”