Capaci, l'ex giudice Carnevale: "Falcone esaltato al di là dei suoi meriti effettivi"

23 Maggio 2022 - 15.42

L’ex presidente della prima sezione penale della Cassazione Corrado Carnevale si prende il lusso di voler ridimensionare la figura di Giovanni Falcone: “Giovanni Falcone era considerato il magistrato antimafia per eccellenza. Non credo che fosse l’unico. Né l’unico né il più importante. Aveva i suoi esaltatori e i suoi critici, come accade per qualunque persona. E’ stato esaltato al di là dei suoi meriti effettivi”.

Queste le parole di Carnevale all’AdnKronos, nel giorno del trentesimo anniversario della strage di Capaci. Carnevale è la toga che per anni ha avuto la fama di “ammazza sentenze”, per avere ribaltato diverse sentenze di condanna ed è anche stato processato per concorso esterno in associazione mafiosa, venendo assolto con formula piena.