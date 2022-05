Rita Dalla Chiesa: "Derubata da un venditore ambulante mentre compravo rose al cimitero"

globalist

22 Maggio 2022 - 11.18

Ha fatto bene o ha fatto male? Brutto episodio per Rita Dalla Chiesa. La giornalista ed ex moglie di Fabrizio Frizzi ha raccontato in un tweet cosa le è accaduto. Rita si trovava al cimitero e si era recata da un venditore ambulante per acquistare dei fiori da portare sulla tomba della cognata Emilia Castelli moglie del fratello Nando morta lo scorso anno a causa di una malattia. La giornalista è stata ingannata e derubata proprio mentre acquistava i fiori. L’uomo infatti approfittando del momento in cui la giornalista acquistava i fiori ha messo le mani nella borsa rubandole tutti i soldi. Il venditore ambulante avrebbe infatti finto di volerne dare una in regalo e ne ha approfittato per porre le mani nella borsa della conduttrice.

La giornalista ha raccontato l’episodio su Twitter: “Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro”.

In tantissimi hanno commentato il tweet di Rita mostrandogli la loro vicinanza. Alcuni invece l’hanno criticata per il fatto di aver acquistato dei fiori da un venditore ambulante piuttosto che recarsi ad un negozio di fiori: “Ma io dico acquistare da un fioraio che paga le tasse no? Perché alimentare il mercato degli abusivi?”, o anche “Però cara Rita sarebbe meglio comprare da negozianti in terribile crisi. Tra l’altro si eviterebbe di incentivare questi “mestieranti” a vendere rubando!”, hanno scritto sul web. Qualcuno le ha suggerito di denunciare il furto subito, ma lei non lo ha fatto. Ha risposto all’utente in questione di non sapere chi denunciare, perché era semplicemente un ambulante che ha visto passare con i fiori e li ha acquistati.