Omicidio Carlo Giannini, a Sheffield arrestati due giovani di 17 e 18 anni

19 Maggio 2022 - 18.40

Carlo Giannini, il 34enne pizzaiolo pugliese che da qualche mese si era trasferito in Inghilterra, è stato ucciso a Sheffield con una coltellata. La South Yorshire Police ha comunicato ieri sera la svolta nelle indagini, con l’arresto di un 18enne. Il corpo di Giannini, originario di Mesagne (Brindisi), fu trovato all’alba del 12 maggio scorso in un parco. Nella stessa località inglese si trovano in queste ore il fratello e la cognata dell’uomo, che hanno fatto il riconoscimento della salma. Le indagini proseguono per ricostruire le fasi precedenti all’ omicidio, e le autorità britanniche hanno diffuso immagini che ritraggono Carlo Giannini all’interno del parco, già diverse ore prima della scoperta del cadavere da parte di un passante all’alba del 12 maggio scorso.

Un secondo arresto è stato fatto a Sheffield per l’omicidio di Carlo Giannini, il 34enne italiano ritrovato privo di vita giovedì scorso in un parco della stessa città inglese. La South Yorshire Police ha comunicato l’arresto di un 17enne. L’altro indagato per la morte del pizzaiolo pugliese, il 18enne fermato nella tarda serata di ieri, intanto, è stato rilasciato su cauzione da parte delle forze dell’ordine.

Entrambi i giovani risulterebbero coinvolti nella vicenda. La Polizia continua a rivolgere appelli a tutti coloro i quali potrebbero aver visto gli ultimi istanti in vita del 34enne originario di Mesagne (Brindisi). In Inghilterra ieri per il riconoscimento della salma sono giunti il fratello di Carlo Giannini e la cognata.