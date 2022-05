Tg1, la giornalista Mondini denuncia 5 dirigenti per stalking. E finisce in stanza col collega che soffre di flatulenza

globalist

13 Maggio 2022 - 13.02

Dania Mondini si è rivolta alla procura di Roma che ha avviato un’inchiesta per stalking. E’ scoppiata la bufera in casa Rai. Una conduttrice del Tg1 ha denunciato alcuni dirigenti di averla spostata d’ufficio per punizione e di averla messa in stanza assieme a un collega che soffre di flatulenza. L’inchiesta che ha avuto un percorso a sua volta complicato. Cinque sono i giornalisti-dirigenti sotto accusa: il vicedirettore del Tg1 Filippo Gaudenzi; Andrea Montanari, attuale direttore di Radio Rai 3; Marco Betello; Piero Felice Damosso e Costanza Crescimbeni. La vicenda risale al 2018, anno in cui tutti erano ai vertici del telegiornale di rete.

Stando alla denuncia di Dania Mondini – in Rai dal 1995 – il trasferimento di stanza sarebbe stato causato dalle frizioni avute con alcuni colleghi della testata giornalistica. Spostamento a cui lei si è opposta: nel nuovo ufficio, secondo la sua versione, avrebbe dovuto condividere la scrivania con un giornalista che “non riusciva a trattenere flatulenze ed eruttazioni”. Dopo il suo rifiuto di rispettare “l’ordine di servizio”, la conduttrice del tiggì sarebbe stata vittima, a suo dire, anche di ripercussioni professionali: “servizi brevi e aggressioni verbali”.

In un primo momento la procura aveva chiesto l’archiviazione del caso e il passaggio del fascicolo al tribunale civile: non avrebbe ritenuto ravvisabile l’accusa di stalking, casomai di mobbing. Ma il procuratore generale ha deciso di continuare le indagini e fare nuovi accertamenti nei confronti dei cinque giornalisti-dirigenti.