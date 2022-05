Rimini, si dimette la consigliera regionale Sonia Alvisi (Pd): "Sono stata fraintesa sul caso Alpini"

globalist

13 Maggio 2022 - 15.12

Il raduno degli Alpini, e le numerose accuse di molestie sessuali che ha generato, ha alzato un polverone politico. Sul fronte del Pd, lascia l’incarico di coordinatrice delle donne di Rimini la consigliera regionale per la Parità, Sonia Alvisi, dopo aver chiesto su Facebook maggiore credibilità a quelle denunce: “Al mio messaggio è stata data un’interpretazione sbagliata”.



Più cauta la posizione dell’esponente del Pd, che in post su Facebook, aveva chiesto alle donne di denunciare l’accaduto per renderlo più “credibile”: “Il social ha innumerevoli pregi ma è troppo spesso veicolo di informazioni approssimative e fuorvianti”, così scriveva.

E ancora: “Intendiamo dissociarci da toni accusatori tesi a incrementare un clima di polemica generalista e qualunquista, che getta un inaccettabile discredito verso un Corpo dal valore riconosciuto e indiscusso del nostro Esercito”. In riferimento alle recenti comunicazioni dal carattere accusatorio nei confronti degli Alpini, da poco ospitati dalla…Parole ambigue, che non sono piaciute non solo ai vertici del Partito democratico (il segretario Enrico Letta si è dissociato pubblicamente), ma anche alle donne dem che non si sono sentite rappresentate da quelle dichiarazioni.

“Visto che le argomentazioni da me espresse hanno destato un forte dibattito che può mettere in dubbio la serietà del mio impegno – ha poi dichiarato la Alvisi – ma soprattutto la forza dell’impegno quotidiano delle donne democratiche a servizio della libertà delle donne, faccio un passo indietro. Al messaggio è stata data un’interpretazione sbagliata. Non mi spiego questo attacco personale lesivo della mia storia professionale e politica a difesa delle donne”.