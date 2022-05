globalist

4 Maggio 2022 - 10.22

Una donna di 56 anni e sua figlia di 16 sono state trovate morte in casa, nel paese di Samarate in provincia di Varese. Insieme a loro, anche il figlio di 23 anni gravemente ferito.

I carabinieri hanno fermato un uomo di 57 anni, sospettato di aver ucciso moglie e figlia e di aver gravemente ferito l’altro figlio a Samarate, in provincia di Varese. L’uomo si trova in ospedale per accertamenti. Il 23enne è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso.