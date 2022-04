Treviglio, un'anziana spara: uccide il marito e gambizza la moglie per una lite sul cane

globalist

28 Aprile 2022 - 12.40

Preroll

A Treviglio (Bergamo) all’alba si è consumata una tragedia. Un’anziana, Silvana Erzemberger, di 71 anni, ha sparato almeno cinque colpi di pistola contro due vicini di casa, marito e moglie, e ha ucciso l’uomo. La sparatoria al culmine di una lite, probabilmente per il cane della coppia. L’allarme è scattato intorno alle 7:40.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La vittima si chiamava Luigi Casati, 62 anni, mentre la moglie, Monica Leoni, 58 anni, è rimasta gravemente ferita alle gambe. Il figlio della vittima: “Questa storia va avanti da anni”. Tre settimane fa, raccontano i vicini, Casati era stato inseguito e minacciato con un bastone dalla Erzemberger. L’anziana, dopo aver sparato, è poi rientrata in casa e lì è stata trovata dai carabinieri di Treviglio, che l’hanno sottoposta a fermo con l’accusa di omicidio. Abiterebbe al piano di sopra rispetto alla coppia di vicini e ad essi contesterebbe da tempo la gestione del cane. A seguito di minacce, sarebbe arrivata anche una denuncia dai coniugi.

Middle placement Mobile

Secondo una prima ricostruzione, la 71enne, ha atteso il rientro del vicino dalla passeggiata con il cane e gli avrebbe esploso tre colpi davanti casa, un complesso residenziale in via Brasside, freddandolo. Poi ha rivolto l’arma contro la moglie di lui, che era accorsa dopo i primi spari, gambizzandola con altri due colpi di pistola. Ferita alle gambe, Monica Leoni sarebbe in gravi condizioni perché avrebbe perso molto sangue. E’ stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Dynamic 1

Sul posto è giunto anche il figlio della vittima, Emanuele, che, disperato, ha dichiarato: “Questa storia va avanti da anni. Continue le accuse inventate da questa donna contro i miei genitori”. Sotto shock tutti i condomini di via Brasside. Per loro, i coniugi Casati erano persone tranquille. Uno dei vicini ha raccontato a Prima Treviglio un precedente: tre settimane fa avrebbe visto la 71enne inseguire con una bastone Luigi Casati. Quel giorno erano intervenuti i carabinieri.