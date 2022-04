Milano, un bambino di 4 anni diventa un caso sospetto di epatite anomala

globalist

27 Aprile 2022 - 11.47

Accertamenti in corso su un bambino di quattro anni all’ospedale San Paolo di Milano: la verifica è relativa ad un’eventuale epatite anomala. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il bimbo – primo caso sospetto registrato a Milano – presentava un colorito giallognolo e valori del fegato molto alterati. E’ arrivato in ospedale nei giorni scorsi e in giornata sono attesi i risultati degli accertamenti: cinque gli step di analisi che potranno dare le risposte all’equipe medica che lo ha in cura.

Potrebbe trattarsi di un altro possibile caso di epatite acuta scatenata da causa sconosciuta. Altri due piccoli pazienti, per cui la malattia è confermata, di sei e undici anni, sono ancora in cura all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (il secondo ha dovuto subire un trapianto di fegato).