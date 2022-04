Vauro: "Mattarella non è più garante della Costituzione". Ma un'antifascista lo contesta in diretta tv (video)

globalist

25 Aprile 2022 - 17.24

Una polemica diventata virale. E che polemica. “Per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione”. Nel giorno del 25 aprile, in collegamento da Roma, dal cuore di una delle tante manifestazioni Anpi andate in scena in questa mattinata, Vauro Senesi ha attaccato pesantemente il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il motivo? Il ruolo dell’Italia nella guerra in Ucraina e le ultime dichiarazioni di Mattarella proprio sul conflitto ucraino.

Tra gli ospiti della trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7, c’era anche Vauro Senesi. Vauro è stato interpellato in merito alla guerra in Ucraina. Il tema che ha fatto scattare la scintilla è stato quello relativo all’invio di armi al governo guidato da Volodymyr Zelensky. Come più volte aveva affermato in altre sedi, Vauro ha ribadito il suo pensiero: spedire armamenti a Kiev non contribuirà a porre fine alla guerra ma, anzi, ad alimentare le violenze.



Tra i Paesi che hanno spedito aiuti all’Ucraina, ha fatto presente Vauro, troviamo anche l’Italia. Ed è qui che l’ospite ha puntato il dito contro Sergio Mattarella. “È curioso perché il presidente Mattarella dovrebbe essere il garante della Costituzione. Allora proprio perché ho sentito cose diverse affermo, prendendomene la responsabilità, che per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione“, ha tuonato il noto vignettista. Chiara l’allusione all’articolo 11 della nostra Costituzione il quale afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Ma a sorprendere è stata la replica inaspettata di un’anonima signora, la signora Ada, presente nella stessa piazza Anpi di Roma dalla quale era collegato il vignettista. “Ma cosa dici?”, ha esclamato la donna – indossando una maglia con su scritto “ostinatamente antifascista” in bella vista – rivolta verso Vauro. “Lo dico perché ha detto che vanno mandate armi. Sei d’accordo? Senti cosa ha detto, informati“, ha replicato Vauro stizzito. “Una signora qui forse non ha sentito le ultime dichiarazioni di Mattarella”, ha 1uindi aggiunto parlando alla conduttrice Myrta Merlino per spiegare quanto stesse accadendo.