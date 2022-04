Tragico incidente a Roma: Alessandro Femia, 25 anni, morto carbonizzato dopo lo scontro in auto con un bus dell'Atac

globalist

25 Aprile 2022 - 11.53

Il tragico incidente che ha coinvolto Alessandro Femia, 25enne che viveva nel quartiere Talenti, ha sconvolto i cittadini del quadrante romano. L’auto del giovane, infatti, alle prime luci dell’alba si è scontrato con un bus a metano dell’Atac. Subito dopo l’impatto, il combustibile ha preso fuoco incendiando l’auto del ragazzo, che non ha potuto fare nulla per salvarsi.

L’incidente è avvenuto alla periferia di Roma, tra via dei Faggi e via dei Castani. L’intervento della squadra operativa 12/A del distaccamento di Tuscolano II dei vigili del fuoco ha spento le fiamme ma nulla ha potuto fare per Alessandro.