E' morto Franco Bossi, fratello di Umberto: era stato nello staff di un giovane Salvini

22 Aprile 2022 - 17.10

E’ comparso a Tollegno, nel biellese, dove si era trasferito per motivi familiari, Franco Bossi, il fratello del Senatur. Avrebbe compiuto 75 anni ai primi di maggio. Consigliere comunale della prima Lega Lombarda a Gallarate, per breve tempo anche collaboratore al gruppo leghista al Parlamento Europeo nello staff di un giovanissimo Matteo Salvini, sempre stato molto riservato, anche se non ha mai voltato le spalle al fondatore della Lega.

In passato aveva avuto anche alcuni guai giudiziari per questioni estranee alla politica. I funerali saranno celebrati domani, sabato 23 aprile alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Germano.