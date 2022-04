25 aprile, il sindaco di Bologna: "Il pericolo è rappresentato dai sovranisti e dall'ignoranza"

globalist

19 Aprile 2022 - 19.18

Una festa della Liberazione preceduta da molte polemiche: “Quello che emerge oggi è che ci sono tanti partiti politici e movimenti, nel nostro paese come altrove, che hanno scommesso sui nazionalismi, i separatismi, anche con l’aiuto della Russia di Putin“. Questo, secondo Matteo Lepore, “deve farci riflettere perché significa che l’obiettivo è dividere l’Europa e che gli strascichi politici saranno lunghi”.

Il sindaco di Bologna torna sul punto, le ‘sponde’ italiane di Vladimir Putin, in una intervista concessa al periodico dell’Anpi “Resistenza e nuove resistenze”. Alla vigilia del 25 aprile, Lepore sottolinea il pericolo rappresentato proprio dai sovranisti e dalla “ignoranza”.

“Nella nostra società- afferma infatti il primo cittadino del Pd in un altro passaggio dell’intervista- crescono sempre di più l’individualismo, nuove forme di violenza, di razzismo, di rigurgiti neofascisti; è proprio per questo che oggi più che mai è importante dirsi antifascisti, opporsi all’ignoranza da una parte, e al sovranismo e al nazionalismo dall’altra: è questo il ruolo di Bologna”.

Non manca una domanda sul nodo delle armi all’Ucraina, una delle questioni che più hanno diviso le realtà della sinistra in queste settimane. “Dalla Marcia Perugia-Assisi alle altre occasioni in cui è sventolata la bandiera della pace- rivendica Lepore- Bologna ci è sempre stata, perché Bologna è una città che ha sempre preso posizione per il dialogo fra i popoli e contro ogni forma di conflitto. È chiaro però che qui siamo di fronte a un evento imprevisto, straordinario, che oggi qualcuno può dire di avere previsto ma che sicuramente ha scioccato l’Europa: siamo di fronte a una situazione nella quale abbiamo un aggressore e un aggredito, è evidente”.

Infatti per Lepore “c’è un capo di stato, Putin, che ha deciso di prevaricare le libertà fondamentali del suo paese, questo da anni, di arrestare giornalisti, oppositori politici, e molti di loro hanno anche perso la vita”. E “questa follia- prosegue ancora il sindaco di Bologna nell’intervista alla pubblicazione dell’Anpi- è sfociata fino ad arrivare, in queste ultime settimane, a un’invasione armata di un paese sovrano”.