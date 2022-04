Angera, l'incendio ha distrutto 9 ettari di bosco: almeno 50 gli sfollati

globalist

16 Aprile 2022 - 11.52

Angera, piccola comunità montana sul monte San Quirico in provincia di Varese, è stata sorpresa da un impressionante incendio che ha devastato 9 ettari di bosco. Almeno 50 persone sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni, con i vigili del fuoco di tre differenti squadre che sono accorsi sul posto con cinque automezzi.

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per contenere le fiamme, installando un presidio permanente a difesa delle case del paese. Il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, ha parlato di situazione preoccupante a causa di focolai che si sono riaccesi in diversi punti. Al momento, la zona è posta in allerta arancione a causa di incendi boschivi.