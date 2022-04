Il meteo di Pasquetta: ecco che tempo farà lunedì 17 aprile

globalist

15 Aprile 2022 - 20.04

Che meteo ci aspetta a pasquetta? Per il lunedì dell’angelo il tempo sarà tutto sommato stabile con ampi spazi soleggiati sostanzialmente in tutta l’Italia. Da segnalare solo la presenza di un po’ di innocua nuvolosità in transito al Nord-Est, in maniera residuale al Sud e lungo l’Appennino.

Meteo di Pasquetta – temperature: la giornata sarà relativamente fresca con temperature che, rispetto alla giornata di Pasqua, non dovrebbero subire grosse modifiche; si rimane dunque su valori al di sotto della media soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, con massime che in qualche caso saranno intorno ai 15 gradi o leggermente al di sotto (valori tipici più di marzo che di aprile); altrove viaggeranno invece su valori intorno alla media. Venti settentrionali specialmente al Centro-Sud, con una ventilazione che va leggermente attenuandosi.