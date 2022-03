Russia, esenzione dal servizio militare per i giovani che lavorano nell'high-tech: ecco perché

globalist

29 Marzo 2022 - 11.24

Per i giovani russi che lavorano nel settore dell’alta tecnologia niente servizio militare. La Russia ha annunciato di concedere un’esenzione specifica, per far fronte alla fuga di cervelli causata dall’offensiva russa in Ucraina. Le aziende del settore high-tech hanno tempo fino al primo maggio per stilare un elenco dei propri dipendenti sotto i 27 anni per i quali desiderano ottenere l’esenzione; interessati anche gli studenti di circa 60 facolta’ universitarie, come matematica, cartografia, robotica, aeronautica, cantieri navali e nanotecnologie.

“E’ importante non rallentare il ritmo di sviluppo del settore high-tech, nonostante le sanzioni”, ha affermato il primo ministro Mikhail Michoustin. Le sanzioni e il conflitto infatti hanno causato una fuga all’estero di decine di migliaia di russi; inoltre la Russia ha bandito molti media on-line e i principali social network stranieri.