Coronavirus i dati della Calabria di martedì 22 marzo: picco di nuovi contagi da Covid-19

22 Marzo 2022 - 17.13

In Calabria c’è stato un picco di contagi da Covid-19 nelle ultime 2 ore: una crescita dell’87%, con 3.994 nuovi casi (solo a Cosenza 1.237) e ben 9 decessi (4 a Cosenza e Reggio, uno a Crotone). Nei reparti Covid cinque letti in più occupati nelle infettive ed uno in quelle di intensiva. L’indice di positività, a fronte di 13.752 tamponi effettuati, si attesta al 29%.

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 3.994 i nuovi contagi registrati (su 13.752 tamponi effettuati), +2.388 guariti e 9 morti (per un totale di 2.234 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.597 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 377) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 13).