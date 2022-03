Bimba ucraina di 5 anni rifugiata in Italia investita e uccisa da un'auto a Crotone

globalist

20 Marzo 2022 - 22.30

Una tragedia nella tragedia: una bambina di 5 anni ucraina è morta a Crotone dopo essere stata investita da un’auto, in località Cantorato di Crotone, mentre stava camminando ai margini di una strada regolarmente illuminata in compagnia di due adulti. La piccola, che era con una cugina e un conoscente, era tra i rifugiati da poco giunti nel capoluogo.

L’incidente si è verificato poco prima delle 19.30 sul lato della carreggiata destra in direzione della statale 106 e sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile del Norm della compagnia di Crotone. Oltre ai militari dell’Arma sono arrivati per i soccorsi i sanitari del 118, il medico legale e i vigili del fuoco.

Alla guida del veicolo di media cilindrata un crotonese di 45 anni che è stato condotto in ospedale per essere sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e droga. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.