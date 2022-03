Il generale Goretti avverte l'aviazione italiana: "I nostri aerei vicini al confine, se sconfiniamo è la guerra"

globalist

16 Marzo 2022 - 14.36

Sono giorni di operazioni delicate al confine dell’Ucraina, soprattutto per evitare il rischio di incidenti diplomatici dall’esito drammatico. In audizione alle commissioni Difesa, il generale Luca Goretti ha spiegato quello che stanno facendo gli aerei italiani in missione nell’est Europa.

“Dobbiamo prestare attenzione nella nostra attività di difesa aerea: basta niente per sconfinare e trovarci in guerra. Per questo – ha aggiunto – dico ai miei equipaggi che mai come ora ogni cosa deve essere fatta secondo le regole”.