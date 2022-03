45525, il numero per aiutare l'Ucraina continua a ricevere molte donazioni

globalist

5 Marzo 2022 - 10.03

Grande risposta di molti cittadini dopo che da domenica 27 febbraio, è attiva la raccolta fondi promossa da Croce Rossa, Unhcr e Unicef per aiutare l’Ucraina a resistere all’invasione russa. È stato attivato un numero solidale, il 45525.

L’Ucraina ha bisogno di alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l’igiene per adulti e bambini, biancheria nuova, coperte e lenzuola, capi invernali (sciarpe, maglioni, cappotto anche usati, piumoni, vestiario e scarpe pesanti).

Gli aiuti saranno portati in Romania, nei territori dove stanno arrivando i profughi ucraini. All’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi è stata poi chiesta la disponibilità di un centinaio di sacchi per contenere le vittime e che dovrebbero arrivare la prossima settimana.

“Una richiesta che viene direttamente da associazioni attive in Ucraina – spiega la presidente di Salvamamme Maria Grazia Passeri – Mai avremmo pensato di dover far fronte a una domanda di questo tipo”.

Tutti gli incassi di domenica 27 febbraio del Museo Maxxi di Roma sono stati devoluti al fondo costituito da Unhcr, Unicef e Croce Rossa a cui si può contribuire anche con sms al 45525: “Facciamo appello al nostro pubblico – dicono dal Museo – per partecipare insieme a questo impegno concreto di solidarietà”.

Per aiutare il popolo ucraino si può anche fare una donazione in denaro a Sant’Egidio, Caritas, Croce Rossa andando sui siti web di ciascuna organizzazione. Sant’Egidio sta infatti sostenendo la Comunità in Polonia, impegnata nel trovare luoghi e case per accogliere i profughi. La Caritas in Ucraina ha 19 centri e la Croce Rossa è attiva con i suoi volontari nel portare acqua, cibo, assistenza sanitaria.