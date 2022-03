Covid, calano ricoveri e decessi (ma in un giorno ancora 185 morti)

globalist

3 Marzo 2022 - 19.48

Nella giornata di oggi, giovedì 3 marzo, sono stati rilevati 41.500 nuovi casi di Covid-19 e sono morte 185 persone. I ricoverati sono attualmente 10.253 (382 in meno di ieri), di cui 654 nei reparti di terapia intensiva (27 in meno di ieri) e 9.599 negli altri reparti (355 in meno di ieri).

I tamponi analizzati sono stati 103.660 per quanto riguarda quelli molecolari e 327.652 antigenici. Rispetto a ieri, i contagi erano stati 36.429 e i morti 214.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (4.771), Sicilia (4.411), Lombardia (4.386), Veneto (3.918), Puglia (3.696).