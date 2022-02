Ucraina, Putin come Hitler: i pacifisti in piazza contro la guerra e l'invasione russa

globalist

26 Febbraio 2022 - 18.26

Ucraina, no alla guerra. Putin il nuovo Hitler. Altro che de-nazificare l’Ucraina. Dovrebbe de.nazificare la Russia. Una gigantesca bandiera arcobaleno sventolata da decine di persone con scritto più volte pace.

Milano torna in piazza per chiedere lo stop dell’invasione russa in Ucraina e per esprimere soldarietà alla popolazione sotto attacco, con una nuova manifestazione in centro.

Accanto ai cartelli con scritto “stop alla guerra” e alle bandiere della pace, anche tante bandiere dell’Ucraina.

Il corteo è partito da Largo Cairoli e passa per le vie del centro. Hanno aderito diverse associazioni, collettivi, centri sociali e movimenti politici. Tante i bambini che hanno partecipato insieme ai genitori esponendo gli striscioni in piazza Duomo.

Oltre a Milano molte manifestazioni per chiedere lo stop immediato della guerra in Ucraina ci sono state in molte piazze italiane.