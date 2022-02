Zingaretti contro i no-vax: "Con le loro teorie folli sono corresponsabili della morte di tantissime persone"

globalist

14 Febbraio 2022 - 18.33

Preroll

Da una parte la scienza, che dovrebbe essere molto di più finanziata e dall’altro la follia anti-scientifica che sta diventando terreno di propaganda soprattuto della destra.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”Io rimango molto colpito dalla passione, l’amore, la dedizione con la quale una parte dell’Italia si è dedicata alla lotta contro il Covid” ma anche “dall’egoismo e anche un po’ l’arroganza di chi continua a promuovere delle teorie folli. Io non so se si rendono conto che, in qualche modo, sono anche loro corresponsabili della morte di tantissimi esseri umani”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione della Medicina nucleare alla Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma.

Dynamic 1

“Ormai è un dato di fatto acquisito dai numeri – ha aggiunto il governatore del Lazio – che chi purtroppo muore, in gran parte non è vaccinato e gli ospedali si sono riempiti di nuovo, allungando le liste d’attesa, perché in troppi non erano vaccinati. Che di fronte a questa ovvietà, si continui con questa sfrontatezza a far finta di niente io credo sia un atto grave di egoismo”.