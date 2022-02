Una donna di 60 anni picchiata e violentata a Cesena: indagano i carabinieri

globalist

13 Febbraio 2022 - 18.12

Una donna di 60 anni è stata aggredita e violentata a pochi passi da casa sua, venerdì scorso: la donna era uscita per una passeggiata nella zona della foce del fiume Rubicone. Un uomo le si è avvicinato, l’ha picchiata e stordita e l’ha violentata.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Lo stupratore è fuggito. La violenza sessuale si sarebbe consumata ai “Giardini di Guanella”, nella zona tra il quartire residenziale della vittima e la spiaggia del fiume. La vittima ha chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i Carabinieri e l’ambulanza che ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La visita medica avrebbe confermato la violenza sessuale, e per le ferite riportate dalle percosse, la paziente è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri di Cesenatico che controlleranno le immagini di videosorveglianza della zona.