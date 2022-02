Lanciano, anziano pittore ucciso con dieci colpi di pistola in strada

globalist

13 Febbraio 2022 - 10.52

Preroll

Un delitto inspiegabile che ha generato dubbi e sospetti. Questa mattina Francesco De Florio De Grandis, 72 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, è stato ucciso da diversi colpi di arma da fuoco dopo aver percorso pochi metri dalla sua abitazione. L’unica testimonianza disponibile è quella del figlio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La vittima, conosciuta come ‘Ciccillo’ era un artista, faceva il pittore e abitava in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. I colpi sparati – secondo le prime ricostruzioni degli investigatori dell’Arma – sarebbero una decina.

Middle placement Mobile

“Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non aveva denunce, era tranquillissimo. Secondo me hanno fatto il tiro a bersaglio, poteva capitarci chiunque”, ha detto ancora il figlio dell’uomo.