Milano, incidente mortale sul lavoro: due operai precipitano nel vano di un ascensore, uno muore

11 Febbraio 2022 - 18.06

Incidente a Milano: un operaio slovacco, Jaroslav Marnka, è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati nel vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo di Milano.

L’incidente è avvenuto in uno stabile in viale Monza. I due lavoratori sono caduti da un’altezza di circa 20 metri. La vittima, 55 anni, è morta sul colpo, mentre il collega di 26 è stato trasferito in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia. I due stavano lavorando sul tetto dell’ascensore quando la fune si è spezzata e sono precipitati.

“Non erano legati” – Alcuni colleghi presenti al momento dell’incidente hanno raccontato alla polizia che gli operai non erano legati alle corde di sicurezza. Sono stati i manovali a spiegare che in quella fase non sarebbe stata prevista tale precauzione. Committente della ristrutturazione dell’edificio è la società Kryalos Sgr Spa, proprietaria del palazzo al civico 2 di viale Monza dove è avvenuto l’incidente.

Il 26enne è rimasto ferito in maniera gravissima e, soccorso dagli operatori di Areu, è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale Niguarda. Nella caduta ha riportato traumi al volto, al torace, al bacino e a una gamba.