Una domanda sui Pokémon nel concorso per carabinieri: protesta del sindacato

9 Febbraio 2022 - 16.32

Nei concorsi pubblici, nella sezione cultura generale, spesso fanno irruzione domande bislacche. È il caso del concorso pubblico per Sovrintendenti, dove è comparsa la seguente domanda: “Qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokémon, le creature dell’omonimo videogioco di Satoshi Tajiri?”.

La domanda ha scatenato le proteste del sindacato dei carabinieri Unarma che, tramite una lettera firmata dal suo Segretario generale, Antonio Nicolosi, e indirizzata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha voluto spiegare le proprie perplessità: “Di ben altri personaggi e combattimenti un carabiniere dovrebbe occuparsi e prepararsi, o dimostrare di avere requisiti tali da poter affrontare in maniera coerente, lucida e sicura un impegno sociale di certo che va ben oltre la caccia ai Pokémon”.

Per curiosità, le opzioni di risposta alla domanda erano: “Che si nutrano di pizza”, “Che non muoiano in combattimento”, “Che camminino all’indietro”, “Che si spostino con biciclette ad una ruota”. Nicolosi si è lamentato anche della specificità della domanda, suggerendo come alternativa di “chiedere se Pikachu fosse un personaggio base o già una forma evoluta”. Una domanda che comunque, per chi non conosce i personaggi, è già parecchio difficile.