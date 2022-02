"Bonaccini boia nazista": blitz No Vax alla sede Pd di Parma, i dem: "Non ci facciamo intimidire"

globalist

5 Febbraio 2022 - 16.49

Un altro vergognoso blitz dei no vax contro la sede del Pd, dove sono comparse delle scritte ingiuriose contro Stefano Bonaccini, questa volta a Parma. I dem hanno immediatamente commentato: “”Non ci facciamo intimidire da quella che sembra proprio essere una campagna di atti vandalici organizzata contro il presidente Stefano Bonaccini e contro il Pd”, affermano il segretario regionale Luigi Tosiani, quello provinciale Filippo Fritelli e il segretario cittadino di Parma Michele Vanolli. Anche questo episodio verrà denunciato alle autorità e di certo non fermerà l’attività del Pd di Parma né i nostri sforzi, che invece si moltiplicheranno, per divulgare e promuovere l’importanza del vaccino”.

Anche il sindaco Federico Pizzarotti, esprime la propria solidarietà al Pd di Parma e ai suoi iscritti “per l’ignobile atto vandalico ad opera di persone che non si rendono conto di quel che scrivono e, soprattutto, di quanto grave e minatorio sia il loro gesto”.

“Vandalizzare una sede di partito rimanda il pensiero a momenti drammatici della storia, oltreché essere un’azione di totale inciviltà”, scrive Pizzarotti sui social. “Ma non solo: scrivere che il vaccino uccide, ed esserne pure convinti- prosegue il sindaco- è di una ignoranza e di una gravità abissali a fronte dei dati, oggettivi, che affermano l’esatto opposto. Nonostante questo grave atto, Parma è e resterà una città civile e consapevole: i dati affermano che la stragrande maggioranza dei parmigiani si è vaccinata, questo mi conforta e rasserena”.