Covid, la curva continua a calare ma i morti sono ancora troppi: 433 in 24 ore

4 Febbraio 2022 - 17.37

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 99.522 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 884.893 tamponi. Continua quindi il trend in discesa, con un tasso di positività che si attesta all’11,2%, in calo dell’1,1% rispetto a giovedì.

Purtroppo lo stesso non si può dire per i decessi, che nelle ultime 24 ore sono stati 433. Calano di 17 unità le terapie intensive, mentre sono 324 in meno i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 210.353.

Sono 1.440 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.000, cioè 324 in meno rispetto a ieri.