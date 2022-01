Festa da ballo in discoteca, tra assembramenti e assenza di mascherine: multato il titolare

globalist

31 Gennaio 2022

Preroll

Una storia che è riassumibile come uno schiaffo alle terapie intensive riempite durante l’ultimo mese: quando gli agenti della polizia amministrativa di Catania sono arrivati nel locale si sono trovati davanti a una vera e propria serata da ballo in discoteca, con tanto di assembramento e inosservanza delle regole anti-contagio come la distanza personale e l’uso di mascherine.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel mirino una nota discoteca del centro storico del capoluogo etneo, che avrebbe dovuto trovarsi chiusa e che invece era aperta al pubblico e ospitava una serata danzante in spregio alle norme anti-Covid. Il titolare della discoteca è stato multato per avere organizzato l’evento, per l’assembramento e la mancanza di mascherine, mentre l’attività è stata chiusa per cinque giorni.