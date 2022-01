Due bambini perdono la vita in un incendio nel Reggiano: genitori in salvo

globalist

30 Gennaio 2022

In un’abitazione nel Comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, due bambini, un maschio e una femmina di 8 e 7 anni, sono morti in un incendio. Le fiamme hanno interessato una struttura a due piani. Durante le operazioni di soccorso i genitori delle vittime, di origine pakistana, sono stati salvati e affidati al personale medico dopo essere rimasti intossicati. L’ipotesi più accreditata è che l’esplosione sia stata causata dal malfunzionamento di un termosifone a gas.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato ieri sera intorno alle 22. Il guasto all’impianto avrebbe saturato una stanza di gas, da lì l’esplosione e poi l’incendio. I due bambini sarebbero rimasti intrappolati al primo piano senza vie di fuga. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme per i piccoli non c’era più nulla da fare. Al momento dello scoppio, i due fratelli delle vittime non erano in casa mentre la madre, trovandosi nel cortile esterno dell’abitazione, è riuscita a salvarsi. É stata lei a chiamare i soccorsi. Sono stati disposti i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’edificio, che è stato dichiarato inagibile. I familiari delle vittime hanno momentaneamente trovato ospitalità da amici.