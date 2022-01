I fascisti di Casapound in piazza per difendere i no-vax: "Draghi dimettiti"

globalist

15 Gennaio 2022

Fascisti e negazionisti, E anche questa volta una organizzazione libera di fare i suoi porci comodi senza che nessuno la sciolgo è stata protagonista di un altro brutto episodio.

‘Draghi vattene!”, questo lo slogan con cui CasaPound Italia ha portato avanti dei blitz nelle principali stazioni ferroviarie italiane. A Roma circa 200 militanti hanno manifestato alla stazione Termini. Obiettivo quello di lanciare un messaggio di forte opposizione contro il governo Draghi. Ma soprattutto sfruttare politicamente l’anima no-vax.

”Anche nei giorni scorsi abbiamo visto un governo che, invece di prendersi le responsabilità di una gestione fallimentare dell’emergenza sanitaria, scarica tutto sulla cittadinanza, additando i ”no-vax” come causa principale dei mali del Paese – afferma un portavoce di CasaPound- è un gioco pericoloso, tutto incentrato sul trovare un capro espiatorio di comodo: prima erano i runner, poi le mamme con i figli ai parchi giochi, i giovani e ora chi legittimamente sceglie di non vaccinarsi o di non aderire alle limitazioni imposte col green pass. Se questo governo non è in grado di affrontare la crisi, sanitaria, sociale ed economica, si dimetta. Questo governo non è degno di rappresentare questa Nazione e, tanto meno, di guidarla. Non è accettabile procedere a tentativi dopo due anni dallo scoppio dell’emergenza e tanto meno è accettabile giustificare i propri fallimenti addossandoli ai cittadini, con vere e proprie menzogne, smentite dai dati sanitari, ripetute durante le conferenze stampa. Draghi si dimetta e con lui tutti coloro che colpevolmente stanno tacendo di fronte alla criminalizzazione del cittadino”.

Praticamente le stesse parole di Giorgia Meloni. E non è un caso.

I fascisti di Casapound hanno organizzato presidi anche in altre stazioni.