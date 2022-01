Il portuale di Trieste Stefano Puzzer è positivo al Covid: "Ho il Green Pass da ottobre, ma non ho intenzione di usarlo"

globalist

12 Gennaio 2022

Preroll

Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste e dei no green pass, ha annunciato di aver contratto il Covid attraverso un video pubblicato sui social.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Con questo annuncio Puzzer ha affermato anche di avere già “il Green pass dal 15 ottobre”, di non averlo mai usato e che mai lo userà, contestando così quanti tra i No vax potrebbero essere “felici” di ottenere, ammalandosi, la certificazione verde. “A me la vita non cambia, – precisa Puzzer nel video pubblicato su Facebook. – L’unica cosa che mi dispiace sono questi giorni di quarantena a casa, dove seguo le cure domiciliari”, lontano dalle proteste programmate a Roma e Milano. “La gente come noi non molla mai e guai se molla”, ha concluso.

Middle placement Mobile

“Vi seguirò da casa per le prossime iniziative a Roma e a Milano”, promette nel video Puzzer, rammaricato di dover passare dieci giorni a casa, ma con una ferma convinzione: “Chi andrà, lo farà sempre nel modo più legale possibile e andrà soltanto a lottare pacificamente per i nostri diritti”.

Dynamic 1

Puzzer, a inizio video, ha raccontato di essere chiuso in casa da un paio di giorni a causa di un’influenza e di aver scoperto di essere positivo al Covid a seguito della positività della moglie. Con il suo annuncio social, il sindacalista replica indirettamente anche a chi tra i No vax e i No Green pass sta cercando di “andare incontro al Covid”, per ottenere il la certificazione verde da guarigione.

E ricordando che il Green pass “io ce l’ho già dal 15 ottobre e non l’ho mai usato”, ribadisce così di non essere mai stato contrario al vaccino, ma di opporsi nelle sue battaglie solo alla certificazione verde e al suo obbligo in ambito lavorativo.