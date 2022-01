I litigi con i coniugi No Vax portano a un boom di separazioni, gli avvocati: "Situazioni difficili specie per i figli"

globalist

10 Gennaio 2022

Rimarreste sposati con un No-Vax? Se la vostra risposta è no, non siete i soli: si è registrato un boom di richieste di separazione che hanno come causa questo disaccordo insanabile, che si acuisce ancora di più nel caso di figli da vaccinare.

“A essere maggiormente contrari alla somministrazione del vaccino sono soprattutto gli uomini” – secondo i dati del Casertano in possesso dall’avvocato matrimonialista Carmen Posillipo che si dichiara oberata di lavoro non più di altri colleghi. Un carico di lavoro cresciuto esponenzialmente dall’inizio dell’anno che il legale definisce “un vorticoso giro di istanze”.

“Avvocato, può chiedere al mio coniuge il consenso per il vaccino a mio figlio?”. Oppure “Avvocato, può rispondere al mio coniuge che io per il momento il vaccino ai miei figli non voglio farlo?”, sono le domande più comuni rivolte ai legali in tempo di Covid. Mentre nella casistica pre-pandemia i litigi erano per lo più incentrati sulle vacanze, sulla celebrazione dei sacramenti e sulla scelta dello sport.