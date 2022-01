Papa Francesco se la prende con le giovani coppie: "Non vogliono più figli ma cani e gatti"

globalist

5 Gennaio 2022

Preroll

Il Pontefice, durante un’udienza in Vaticano ha parlato di un argomento molto delicato e che riguarda le giovani coppie: quella di avere figli. “Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più”, ma hanno “cani e gatti che occupano il posto dei figli”. “Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto Papa Francesco durante l’udienza generale in Vaticano. “Avere figli è la pienezza della vita di una persona”, ha aggiunto il Pontefice rivolgendo poi un appello alle istituzioni affinché sia semplificato l’iter per le adozioni.

Middle placement Mobile

“Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore”, ha detto il Pontefice.

Dynamic 1

Premettendo che “non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri”, Papa Francesco ha rimarcato il valore dell’adozione.

“Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo”.

Dynamic 2

Per il Pontefice “viviamo in un’epoca di orfanità”, “la nostra civiltà è un po’ orfana, si sente questa orfanità”. Il Papa ha quindi invocato l’aiuto di San Giuseppe, ‘padre putativo’ di Gesù, “per risolvere il senso di orfanità che oggi ci fa tanto male, è un sentimento così brutto”.