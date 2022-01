La variante Omicron del Covid-19 dilaga: 259 decessi e balzo di ricoveri e terapie intensive

globalist

4 Gennaio 2022

I dati della pandemia sono pesanti e il Covid-19 spinto dalla variante Omicron

In Italia ci sono 170.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.228.410 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l’incremento era stato di 68.052 con 445.321 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 259 decessi (contro i 140 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 138.045. In terapia intensiva sono ricoverati 1.392 pazienti (+41) mentre i guariti sono 30.333. Tasso di positività al 13,9%.

I numeri della pandemia

Il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di lunedì. I pazienti in terapia intensiva sono 1.392, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri. Il numero di positivi registrato nelle ultime 24 ore (170.844) è il più alto raggiunto dall’inizio della pandemia. Mentre il numero dei morti odierno (259) è il maggiore dal 30 aprile, quando furono 263. Sono 1.265.297 gli attualmente positivi al Covid in Italia 140.245 in più.

Boom di nuovi casi in Lombardia, oltre 50mila

In Lombardia i nuovi casi superano la soglia di 50mila in un giorno. Con 238.990 tamponi eseguiti, è infatti di 50.104 il numero di nuovi positivi con una percentuale del 20.9%. Si tratta di un nuovo record di contagi.