De Luca nervoso: "Sulla scuola il governo perde tempo, farò da solo"

4 Gennaio 2022

Il Covid ha piegato il tessuto della società italiana: da quello economico a quello scolastico. De Luca vorrebbe ritardare la riapertura proprio delle scuole in vista dell’aumento spropositato dei contagi nonostante il governo non approvi questa decisione.

Tuttavia Vincenzo De Luca tira dritto. “Il governo perde tempo. Ritengo utile ritardare di due-tre settimane il rientro in classe, per sviluppare una campagna di vaccinazione vasta per la popolazione studentesca”, ha detto infatti il presidente della Regione Campania, sottolineando che “se la situazione diventerà drammatica, farò da solo”.

Per De Luca, “si è perso del tempo prezioso senza prendere decisioni nette, seguendo la linea delle mezze misure – ha spiegato in un’intervista a La Stampa -. Componenti interne al governo impediscono scelte nette, efficaci e in tempo utile”.