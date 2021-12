La sindaca di Copertino lancia un appello ai giovani: "Evitate le feste, i contagi sono esplosi"

globalist

27 Dicembre 2021

La sindaca di Copertino in provincia di Lecce ha rivolto un appello accorato, per non dire disperato, a tutti quei giovani che si riuniranno per festeggiare insieme, in luoghi praticamente tutti chiusi, il capodanno.

“Avrei voluto scrivere altro, ma l’aumento dei nostri ragazzi risultati positivi (i numeri sono lievitati ancora, siamo a 172) richiede da parte di tutti noi vero senso di comunità, di responsabilità, maggiore rigore, rispetto delle regole, senza dividerci, almeno in questa circostanza, su sottigliezze o quisquilie”.

È quanto ha scritto, in un post pubblicato sui social, Sandrina Schito, sindaca del suo paese in cui si sta registrando un aumento dei casi di contagio specie tra i più giovani.

La prima cittadina si rivolge sia “alle famiglie perché evitino riunioni numerose durante queste feste” sia ai ragazzi a cui raccomanda “di evitare il più possibile luoghi chiusi: siano questi case private, locali, bar, soprattutto quando il numero di avventori è elevato”.

“Per fortuna le vaccinazioni stanno aiutando, ma insieme a queste ultime le mascherine e l’igiene devono fare il resto – continua -. Ancora un Natale in emergenza, con rinunce doverose e faticose. Le quarantene siano rispettate anche e solo dinanzi a un dubbio. I divieti servono a poco se non sono dentro di noi le regole”.