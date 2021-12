Il Natale non ferma le vaccinazioni: da lunedì via alle terze dosi per i ragazzi di 16 anni

globalist

26 Dicembre 2021

I giorni di festa non frenano la campagna vaccinale. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni, con un totale di 46.210.620 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all’85,56% della popolazione over 12). A partire da lunedì, inoltre, potrà essere somministrato il booster sia ai ragazzi di 16 e 17 anni sia a quelli con elevata fragilità tra i 12 e i 15 anni.

Nel giorno della vigilia di Natale in Italia sono stati somministrati 228.943 vaccini, con 14.569 prime dosi, 12.147 persone che hanno completato il ciclo vaccinale e 202.227 terze dosi. Nelle fasce d’età continua ad avanzare quelle dei ventenni, che hanno solo il 9,08 di non vaccinati, una percentuale simile a quella dei sessantenni (8,84%). I quarantenni, invece sono ancora indietro con 1,29 milioni di non vaccinati pari al 14,71% della fascia d’età 40/49.

La situazione nelle RegioniIn totale sono 108.226.482 i vaccini somministrati sui 112.931.674 a disposizione delle regioni (95,8%). Toscana, provincia di Trento e Lazio sono quelle che hanno fatto in percentuale sulla popolazione residente il miglior risultato di vaccinazioni. In coda, Sicilia, Calabria e provincia di Bolzano.