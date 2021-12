Ucciso durante una rapina a mano armata, aveva provato a inseguire i ladri

globalist

24 Dicembre 2021

Preroll

Il titolare di una pescheria, Antonio Morione, è rimasto ucciso nel corso di una rapina a mano armata a Boscoreale (Napoli). Aveva 41 anni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Morione ha reagito alla rapina e inseguito i ladri che, per assicurarsi la fuga, hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. Morione è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Indagano i carabinieri.

Middle placement Mobile

Morione è stato colpito al volto da un solo proiettile dei quattro sparati dai banditi. I carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno trovato quattro bossoli calibro 9×21 in via della Rocca, dove si trova l’esercizio commerciale. I delinquenti hanno compiuto la rapina a mano armata, ma il titolare ha reagito e ha inseguito i rapinatori. Per assicurarsi la fuga, uno dei banditi ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo gravemente Antonio Morione, il quale è morto poco dopo essere stato portato in ospedale.