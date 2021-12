L'appello di De Luca: "Siamo in emergenza, siate responsabili, evitate feste e scemenze"

globalist

24 Dicembre 2021

Lui fin dall’inizio della pandemia ha scelto la linea dura, ossia molto rigore e nessuna concessione verso chi non rispetta le regole.

“Bisogna evitare le feste: il compleanno, la festa di laurea, le scemenze. Quando siamo in un’emergenza, le cose non essenziali vanno eliminate perché ci si fa male. Nessuno può controllare green pass semplice e rafforzato, come fai a controllare se la sera prima hai avuto contatto con uno che veniva dall’Irlanda o dalla Gran Bretagna?”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Vi chiedo di essere responsabili – ha aggiunto nel corso di una diretta Facebook – perché dovete sapere che, in questo anno e mezzo-due anni, il personale sanitario si è ridotto. Molti medici, infermieri, amministrativi e tecnici sono andati in pensione e solo in minima parte è stato possibile sostituirli con nuove assunzioni. In particolare gli anestesisti mancano. Una delle croci che abbiamo è quella di aumentare i posti letto di terapia intensiva sapendo che poi gli anestesisti, le figure professionali indispensabili, non ci sono. Quindi sapendo che se vuoi aprire altri reparti Covid devi chiudere i reparti ordinari”.