Salvini: "Nel 2022 il Palio di Siena è necessario". Allora spinga le persone a vaccinarsi.

22 Dicembre 2021

C’è un solo modo per uscire dalla pandemia: vaccinarsi. Essere responsabili e condannare senza se e senza ma chi rifiuta l’unica arma che abbiamo a disposizione contro il Covid. Una cosa che Matteo Salvini non ha mai fatto, anzi per vaccinarsi si è addirittura fatto pregare e ha sempre strizzato l’occhio alle piazze No Vax, insistendo su una libertà di scelta che sta portando le persone non vaccinate intubate in terapia intensiva.

Fa quindi quantomeno aggrottare le sopracciglia il fatto che oggi Salvini abbia incontrato il sindaco di Siena Luigi De Mossi e il sottosegretario al lavoro Tiziana Nisini per discutere, tra le altre cose, della necessità di consentire il Palio in totale sicurezza.

Peccato che l’unico modo per consentire qualunque cosa in sicurezza l’unico modo siano i vaccini. Una dichiarazione che da Salvini non si è mai avuta. Con quali mezzi si dovrebbe garantire il Palio di Siena se non spingendo le persone a vaccinarsi? Di certo il populismo sfrenato non è una soluzione.